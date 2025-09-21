Valute / MNDO
MNDO: MIND C.T.I. Ltd
1.20 USD 0.03 (2.56%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MNDO ha avuto una variazione del 2.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.16 e ad un massimo di 1.22.
Segui le dinamiche di MIND C.T.I. Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.16 1.22
Intervallo Annuale
1.03 2.13
- Chiusura Precedente
- 1.17
- Apertura
- 1.16
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Minimo
- 1.16
- Massimo
- 1.22
- Volume
- 53
- Variazione giornaliera
- 2.56%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -32.58%
- Variazione Annuale
- -39.09%
21 settembre, domenica