MNDO: MIND C.T.I. Ltd
1.22 USD 0.05 (4.27%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNDO hat sich für heute um 4.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.16 bis zu einem Hoch von 1.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die MIND C.T.I. Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.16 1.22
Jahresspanne
1.03 2.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.17
- Eröffnung
- 1.16
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Tief
- 1.16
- Hoch
- 1.22
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- 4.27%
- Monatsänderung
- 1.67%
- 6-Monatsänderung
- -31.46%
- Jahresänderung
- -38.07%
