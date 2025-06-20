クォートセクション
通貨 / MGLD
株に戻る

MGLD: The Marygold Companies Inc

1.02 USD 0.01 (0.97%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MGLDの今日の為替レートは、-0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり1.02の安値と1.02の高値で取引されました。

The Marygold Companies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGLD News

1日のレンジ
1.02 1.02
1年のレンジ
0.64 2.09
以前の終値
1.03
始値
1.02
買値
1.02
買値
1.32
安値
1.02
高値
1.02
出来高
1
1日の変化
-0.97%
1ヶ月の変化
13.33%
6ヶ月の変化
3.03%
1年の変化
-29.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K