MGLD: The Marygold Companies Inc
0.99 USD 0.03 (2.94%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGLD hat sich für heute um -2.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.99 bis zu einem Hoch von 1.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Marygold Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.99 1.06
Jahresspanne
0.64 2.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.02
- Eröffnung
- 1.02
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Tief
- 0.99
- Hoch
- 1.06
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -2.94%
- Monatsänderung
- 10.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -31.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K