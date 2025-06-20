КотировкиРазделы
MGLD: The Marygold Companies Inc

1.04 USD 0.03 (2.97%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MGLD за сегодня изменился на 2.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.04, а максимальная — 1.04.

Следите за динамикой The Marygold Companies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.04 1.04
Годовой диапазон
0.64 2.09
Предыдущее закрытие
1.01
Open
1.04
Bid
1.04
Ask
1.34
Low
1.04
High
1.04
Объем
2
Дневное изменение
2.97%
Месячное изменение
15.56%
6-месячное изменение
5.05%
Годовое изменение
-28.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.