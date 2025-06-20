Валюты / MGLD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MGLD: The Marygold Companies Inc
1.04 USD 0.03 (2.97%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGLD за сегодня изменился на 2.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.04, а максимальная — 1.04.
Следите за динамикой The Marygold Companies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.04 1.04
Годовой диапазон
0.64 2.09
- Предыдущее закрытие
- 1.01
- Open
- 1.04
- Bid
- 1.04
- Ask
- 1.34
- Low
- 1.04
- High
- 1.04
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 2.97%
- Месячное изменение
- 15.56%
- 6-месячное изменение
- 5.05%
- Годовое изменение
- -28.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.