MGLD: The Marygold Companies Inc

1.04 USD 0.02 (1.96%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MGLD ha avuto una variazione del 1.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.99 e ad un massimo di 1.06.

Segui le dinamiche di The Marygold Companies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.99 1.06
Intervallo Annuale
0.64 2.09
Chiusura Precedente
1.02
Apertura
1.02
Bid
1.04
Ask
1.34
Minimo
0.99
Massimo
1.06
Volume
5
Variazione giornaliera
1.96%
Variazione Mensile
15.56%
Variazione Semestrale
5.05%
Variazione Annuale
-28.28%
