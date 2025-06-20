Valute / MGLD
MGLD: The Marygold Companies Inc
1.04 USD 0.02 (1.96%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MGLD ha avuto una variazione del 1.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.99 e ad un massimo di 1.06.
Segui le dinamiche di The Marygold Companies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.99 1.06
Intervallo Annuale
0.64 2.09
- Chiusura Precedente
- 1.02
- Apertura
- 1.02
- Bid
- 1.04
- Ask
- 1.34
- Minimo
- 0.99
- Massimo
- 1.06
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 1.96%
- Variazione Mensile
- 15.56%
- Variazione Semestrale
- 5.05%
- Variazione Annuale
- -28.28%
21 settembre, domenica