MCGA: ヨークビル・アクイジション

10.12 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

MCGAの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.12の安値と10.13の高値で取引されました。

ヨークビル・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MCGA株の現在の価格は？

ヨークビル・アクイジションの株価は本日10.12です。10.12 - 10.13内で取引され、前日の終値は10.13、取引量は103に達しました。MCGAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ヨークビル・アクイジションの株は配当を出しますか？

ヨークビル・アクイジションの現在の価格は10.12です。配当方針は会社によりますが、投資家は-6.04%やUSDにも注目します。MCGAの動きはライブチャートで確認できます。

MCGA株を買う方法は？

ヨークビル・アクイジションの株は現在10.12で購入可能です。注文は通常10.12または10.42付近で行われ、103や-0.10%が市場の動きを示します。MCGAの最新情報はライブチャートで確認できます。

MCGA株に投資する方法は？

ヨークビル・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.10 - 10.84と現在の10.12を考慮します。注文は多くの場合10.12や10.42で行われる前に、-0.10%や-6.04%と比較されます。MCGAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ヨークビル・アクイジションの株の最高値は？

ヨークビル・アクイジションの過去1年の最高値は10.84でした。10.10 - 10.84内で株価は大きく変動し、10.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ヨークビル・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ヨークビル・アクイジションの株の最低値は？

ヨークビル・アクイジション(MCGA)の年間最安値は10.10でした。現在の10.12や10.10 - 10.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MCGAの動きはライブチャートで確認できます。

MCGAの株式分割はいつ行われましたか？

ヨークビル・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.13、-6.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.12 10.13
1年のレンジ
10.10 10.84
以前の終値
10.13
始値
10.13
買値
10.12
買値
10.42
安値
10.12
高値
10.13
出来高
103
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
-0.10%
6ヶ月の変化
-6.04%
1年の変化
-6.04%
