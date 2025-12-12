- Обзор рынка
MCGA: Yorkville Acquisition Corp.
Курс MCGA за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.12, а максимальная — 10.13.
Следите за динамикой Yorkville Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MCGA сегодня?
Yorkville Acquisition Corp. (MCGA) сегодня оценивается на уровне 10.12. Инструмент торгуется в пределах 10.12 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.13, а торговый объем достиг 103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MCGA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Yorkville Acquisition Corp.?
Yorkville Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.04% и USD. Отслеживайте движения MCGA на графике в реальном времени.
Как купить акции MCGA?
Вы можете купить акции Yorkville Acquisition Corp. (MCGA) по текущей цене 10.12. Ордера обычно размещаются около 10.12 или 10.42, тогда как 103 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MCGA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MCGA?
Инвестирование в Yorkville Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.10 - 10.84 и текущей цены 10.12. Многие сравнивают -0.10% и -6.04% перед размещением ордеров на 10.12 или 10.42. Изучайте ежедневные изменения цены MCGA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Yorkville Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Yorkville Acquisition Corp. (MCGA) за последний год составила 10.84. Акции заметно колебались в пределах 10.10 - 10.84, сравнение с 10.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Yorkville Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Yorkville Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Yorkville Acquisition Corp. (MCGA) за год составила 10.10. Сравнение с текущими 10.12 и 10.10 - 10.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MCGA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MCGA?
В прошлом Yorkville Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.13 и -6.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.13
- Open
- 10.13
- Bid
- 10.12
- Ask
- 10.42
- Low
- 10.12
- High
- 10.13
- Объем
- 103
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- -6.04%
- Годовое изменение
- -6.04%
