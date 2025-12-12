КотировкиРазделы
MCGA: Yorkville Acquisition Corp.

10.12 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MCGA за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.12, а максимальная — 10.13.

Следите за динамикой Yorkville Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MCGA сегодня?

Yorkville Acquisition Corp. (MCGA) сегодня оценивается на уровне 10.12. Инструмент торгуется в пределах 10.12 - 10.13, вчерашнее закрытие составило 10.13, а торговый объем достиг 103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MCGA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Yorkville Acquisition Corp.?

Yorkville Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.04% и USD. Отслеживайте движения MCGA на графике в реальном времени.

Как купить акции MCGA?

Вы можете купить акции Yorkville Acquisition Corp. (MCGA) по текущей цене 10.12. Ордера обычно размещаются около 10.12 или 10.42, тогда как 103 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MCGA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MCGA?

Инвестирование в Yorkville Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.10 - 10.84 и текущей цены 10.12. Многие сравнивают -0.10% и -6.04% перед размещением ордеров на 10.12 или 10.42. Изучайте ежедневные изменения цены MCGA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Yorkville Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Yorkville Acquisition Corp. (MCGA) за последний год составила 10.84. Акции заметно колебались в пределах 10.10 - 10.84, сравнение с 10.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Yorkville Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Yorkville Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Yorkville Acquisition Corp. (MCGA) за год составила 10.10. Сравнение с текущими 10.12 и 10.10 - 10.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MCGA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MCGA?

В прошлом Yorkville Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.13 и -6.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.12 10.13
Годовой диапазон
10.10 10.84
Предыдущее закрытие
10.13
Open
10.13
Bid
10.12
Ask
10.42
Low
10.12
High
10.13
Объем
103
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
-6.04%
Годовое изменение
-6.04%
