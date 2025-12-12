- Aperçu
MCGA: Yorkville Acquisition Corp.
Le taux de change de MCGA a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.12 et à un maximum de 10.13.
Suivez la dynamique Yorkville Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MCGA aujourd'hui ?
L'action Yorkville Acquisition Corp. est cotée à 10.12 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.12 - 10.13, a clôturé hier à 10.13 et son volume d'échange a atteint 103. Le graphique en temps réel du cours de MCGA présente ces mises à jour.
L'action Yorkville Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Yorkville Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.12. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -6.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MCGA.
Comment acheter des actions MCGA ?
Vous pouvez acheter des actions Yorkville Acquisition Corp. au cours actuel de 10.12. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.12 ou de 10.42, le 103 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MCGA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MCGA ?
Investir dans Yorkville Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.10 - 10.84 et le prix actuel 10.12. Beaucoup comparent -0.10% et -6.04% avant de passer des ordres à 10.12 ou 10.42. Consultez le graphique du cours de MCGA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Yorkville Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Yorkville Acquisition Corp. l'année dernière était 10.84. Au cours de 10.10 - 10.84, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Yorkville Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Yorkville Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Yorkville Acquisition Corp. (MCGA) sur l'année a été 10.10. Sa comparaison avec 10.12 et 10.10 - 10.84 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MCGA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MCGA a-t-elle été divisée ?
Yorkville Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.13 et -6.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.13
- Ouverture
- 10.13
- Bid
- 10.12
- Ask
- 10.42
- Plus Bas
- 10.12
- Plus Haut
- 10.13
- Volume
- 103
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- -0.10%
- Changement à 6 Mois
- -6.04%
- Changement Annuel
- -6.04%
