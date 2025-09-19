クォートセクション
通貨 / JETU
JETU: Bank Of Montreal MAX Airlines 3X Leveraged ETNs

23.34 USD 0.95 (3.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JETUの今日の為替レートは、-3.91%変化しました。日中、通貨は1あたり23.34の安値と23.34の高値で取引されました。

Bank Of Montreal MAX Airlines 3X Leveraged ETNsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.34 23.34
1年のレンジ
10.45 33.80
以前の終値
24.29
始値
23.34
買値
23.34
買値
23.64
安値
23.34
高値
23.34
出来高
1
1日の変化
-3.91%
1ヶ月の変化
-3.91%
6ヶ月の変化
28.45%
1年の変化
12.54%
