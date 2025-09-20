Valute / JETU
JETU: Bank Of Montreal MAX Airlines 3X Leveraged ETNs
23.34 USD 0.95 (3.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JETU ha avuto una variazione del -3.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.34 e ad un massimo di 23.34.
Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MAX Airlines 3X Leveraged ETNs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
23.34 23.34
Intervallo Annuale
10.45 33.80
- Chiusura Precedente
- 24.29
- Apertura
- 23.34
- Bid
- 23.34
- Ask
- 23.64
- Minimo
- 23.34
- Massimo
- 23.34
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -3.91%
- Variazione Mensile
- -3.91%
- Variazione Semestrale
- 28.45%
- Variazione Annuale
- 12.54%
20 settembre, sabato