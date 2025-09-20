QuotazioniSezioni
JETU: Bank Of Montreal MAX Airlines 3X Leveraged ETNs

23.34 USD 0.95 (3.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JETU ha avuto una variazione del -3.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.34 e ad un massimo di 23.34.

Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MAX Airlines 3X Leveraged ETNs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.34 23.34
Intervallo Annuale
10.45 33.80
Chiusura Precedente
24.29
Apertura
23.34
Bid
23.34
Ask
23.64
Minimo
23.34
Massimo
23.34
Volume
1
Variazione giornaliera
-3.91%
Variazione Mensile
-3.91%
Variazione Semestrale
28.45%
Variazione Annuale
12.54%
20 settembre, sabato