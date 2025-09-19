Währungen / JETU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
JETU: Bank Of Montreal MAX Airlines 3X Leveraged ETNs
23.34 USD 0.95 (3.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JETU hat sich für heute um -3.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.34 bis zu einem Hoch von 23.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank Of Montreal MAX Airlines 3X Leveraged ETNs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.34 23.34
Jahresspanne
10.45 33.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.29
- Eröffnung
- 23.34
- Bid
- 23.34
- Ask
- 23.64
- Tief
- 23.34
- Hoch
- 23.34
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -3.91%
- Monatsänderung
- -3.91%
- 6-Monatsänderung
- 28.45%
- Jahresänderung
- 12.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K