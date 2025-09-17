КотировкиРазделы
JETU: Bank Of Montreal MAX Airlines 3X Leveraged ETNs

23.34 USD 0.95 (3.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JETU за сегодня изменился на -3.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.34, а максимальная — 23.34.

Следите за динамикой Bank Of Montreal MAX Airlines 3X Leveraged ETNs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.34 23.34
Годовой диапазон
10.45 33.80
Предыдущее закрытие
24.29
Open
23.34
Bid
23.34
Ask
23.64
Low
23.34
High
23.34
Объем
1
Дневное изменение
-3.91%
Месячное изменение
-3.91%
6-месячное изменение
28.45%
Годовое изменение
12.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.