JETU: Bank Of Montreal MAX Airlines 3X Leveraged ETNs
23.34 USD 0.95 (3.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JETU за сегодня изменился на -3.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.34, а максимальная — 23.34.
Следите за динамикой Bank Of Montreal MAX Airlines 3X Leveraged ETNs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.34 23.34
Годовой диапазон
10.45 33.80
- Предыдущее закрытие
- 24.29
- Open
- 23.34
- Bid
- 23.34
- Ask
- 23.64
- Low
- 23.34
- High
- 23.34
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -3.91%
- Месячное изменение
- -3.91%
- 6-месячное изменение
- 28.45%
- Годовое изменение
- 12.54%
