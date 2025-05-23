通貨 / IMPP
IMPP: Imperial Petroleum Inc
4.63 USD 0.13 (2.89%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IMPPの今日の為替レートは、2.89%変化しました。日中、通貨は1あたり4.43の安値と4.65の高値で取引されました。
Imperial Petroleum Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IMPP News
1日のレンジ
4.43 4.65
1年のレンジ
2.12 4.76
- 以前の終値
- 4.50
- 始値
- 4.50
- 買値
- 4.63
- 買値
- 4.93
- 安値
- 4.43
- 高値
- 4.65
- 出来高
- 434
- 1日の変化
- 2.89%
- 1ヶ月の変化
- 37.39%
- 6ヶ月の変化
- 88.98%
- 1年の変化
- 11.84%
