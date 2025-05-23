Валюты / IMPP
IMPP: Imperial Petroleum Inc
4.59 USD 0.12 (2.55%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMPP за сегодня изменился на -2.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.58, а максимальная — 4.76.
Следите за динамикой Imperial Petroleum Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IMPP
Дневной диапазон
4.58 4.76
Годовой диапазон
2.12 4.76
- Предыдущее закрытие
- 4.71
- Open
- 4.71
- Bid
- 4.59
- Ask
- 4.89
- Low
- 4.58
- High
- 4.76
- Объем
- 664
- Дневное изменение
- -2.55%
- Месячное изменение
- 36.20%
- 6-месячное изменение
- 87.35%
- Годовое изменение
- 10.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.