통화 / IMPP
IMPP: Imperial Petroleum Inc
4.61 USD 0.02 (0.43%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IMPP 환율이 오늘 -0.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.48이고 고가는 4.74이었습니다.
Imperial Petroleum Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMPP News
일일 변동 비율
4.48 4.74
년간 변동
2.12 4.76
- 이전 종가
- 4.63
- 시가
- 4.63
- Bid
- 4.61
- Ask
- 4.91
- 저가
- 4.48
- 고가
- 4.74
- 볼륨
- 583
- 일일 변동
- -0.43%
- 월 변동
- 36.80%
- 6개월 변동
- 88.16%
- 년간 변동율
- 11.35%
20 9월, 토요일