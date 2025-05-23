Währungen / IMPP
IMPP: Imperial Petroleum Inc
4.53 USD 0.10 (2.16%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMPP hat sich für heute um -2.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.52 bis zu einem Hoch von 4.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Imperial Petroleum Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IMPP News
Tagesspanne
4.52 4.74
Jahresspanne
2.12 4.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.63
- Eröffnung
- 4.63
- Bid
- 4.53
- Ask
- 4.83
- Tief
- 4.52
- Hoch
- 4.74
- Volumen
- 145
- Tagesänderung
- -2.16%
- Monatsänderung
- 34.42%
- 6-Monatsänderung
- 84.90%
- Jahresänderung
- 9.42%
