IMPP: Imperial Petroleum Inc

4.53 USD 0.10 (2.16%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IMPP hat sich für heute um -2.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.52 bis zu einem Hoch von 4.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Imperial Petroleum Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.52 4.74
Jahresspanne
2.12 4.76
Vorheriger Schlusskurs
4.63
Eröffnung
4.63
Bid
4.53
Ask
4.83
Tief
4.52
Hoch
4.74
Volumen
145
Tagesänderung
-2.16%
Monatsänderung
34.42%
6-Monatsänderung
84.90%
Jahresänderung
9.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K