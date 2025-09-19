通貨 / HUMAW
HUMAW: Humacyte Inc - Warrant
0.2049 USD 0.0148 (7.79%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HUMAWの今日の為替レートは、7.79%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1907の安値と0.2199の高値で取引されました。
Humacyte Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.1907 0.2199
1年のレンジ
0.1610 2.4150
- 以前の終値
- 0.1901
- 始値
- 0.2050
- 買値
- 0.2049
- 買値
- 0.2079
- 安値
- 0.1907
- 高値
- 0.2199
- 出来高
- 37
- 1日の変化
- 7.79%
- 1ヶ月の変化
- 2.45%
- 6ヶ月の変化
- -52.90%
- 1年の変化
- -88.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K