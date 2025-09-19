KurseKategorien
HUMAW: Humacyte Inc - Warrant

0.2250 USD 0.0201 (9.81%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HUMAW hat sich für heute um 9.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2100 bis zu einem Hoch von 0.2300 gehandelt.

Verfolgen Sie die Humacyte Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.2100 0.2300
Jahresspanne
0.1610 2.4150
Vorheriger Schlusskurs
0.2049
Eröffnung
0.2200
Bid
0.2250
Ask
0.2280
Tief
0.2100
Hoch
0.2300
Volumen
19
Tagesänderung
9.81%
Monatsänderung
12.50%
6-Monatsänderung
-48.28%
Jahresänderung
-87.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K