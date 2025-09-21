QuotazioniSezioni
Valute / HUMAW
Tornare a Azioni

HUMAW: Humacyte Inc - Warrant

0.2327 USD 0.0278 (13.57%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HUMAW ha avuto una variazione del 13.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2100 e ad un massimo di 0.2499.

Segui le dinamiche di Humacyte Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.2100 0.2499
Intervallo Annuale
0.1610 2.4150
Chiusura Precedente
0.2049
Apertura
0.2200
Bid
0.2327
Ask
0.2357
Minimo
0.2100
Massimo
0.2499
Volume
49
Variazione giornaliera
13.57%
Variazione Mensile
16.35%
Variazione Semestrale
-46.51%
Variazione Annuale
-86.70%
21 settembre, domenica