Valute / HUMAW
HUMAW: Humacyte Inc - Warrant
0.2327 USD 0.0278 (13.57%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HUMAW ha avuto una variazione del 13.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2100 e ad un massimo di 0.2499.
Segui le dinamiche di Humacyte Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.2100 0.2499
Intervallo Annuale
0.1610 2.4150
- Chiusura Precedente
- 0.2049
- Apertura
- 0.2200
- Bid
- 0.2327
- Ask
- 0.2357
- Minimo
- 0.2100
- Massimo
- 0.2499
- Volume
- 49
- Variazione giornaliera
- 13.57%
- Variazione Mensile
- 16.35%
- Variazione Semestrale
- -46.51%
- Variazione Annuale
- -86.70%
21 settembre, domenica