クォートセクション
通貨 / HLP
株に戻る

HLP: Hongli Group Inc

1.08 USD 0.07 (6.93%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HLPの今日の為替レートは、6.93%変化しました。日中、通貨は1あたり0.99の安値と1.09の高値で取引されました。

Hongli Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HLP News

1日のレンジ
0.99 1.09
1年のレンジ
0.61 1.82
以前の終値
1.01
始値
0.99
買値
1.08
買値
1.38
安値
0.99
高値
1.09
出来高
153
1日の変化
6.93%
1ヶ月の変化
52.11%
6ヶ月の変化
-15.63%
1年の変化
-32.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K