HLP: Hongli Group Inc
1.01 USD 0.03 (3.06%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HLP за сегодня изменился на 3.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.93, а максимальная — 1.02.
Следите за динамикой Hongli Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.93 1.02
Годовой диапазон
0.61 1.82
- Предыдущее закрытие
- 0.98
- Open
- 0.98
- Bid
- 1.01
- Ask
- 1.31
- Low
- 0.93
- High
- 1.02
- Объем
- 187
- Дневное изменение
- 3.06%
- Месячное изменение
- 42.25%
- 6-месячное изменение
- -21.09%
- Годовое изменение
- -36.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.