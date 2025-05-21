QuotazioniSezioni
Valute / HLP
HLP: Hongli Group Inc

1.05 USD 0.03 (2.78%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HLP ha avuto una variazione del -2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.01 e ad un massimo di 1.10.

Segui le dinamiche di Hongli Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.01 1.10
Intervallo Annuale
0.61 1.82
Chiusura Precedente
1.08
Apertura
1.05
Bid
1.05
Ask
1.35
Minimo
1.01
Massimo
1.10
Volume
222
Variazione giornaliera
-2.78%
Variazione Mensile
47.89%
Variazione Semestrale
-17.97%
Variazione Annuale
-33.96%
21 settembre, domenica