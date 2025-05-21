Valute / HLP
HLP: Hongli Group Inc
1.05 USD 0.03 (2.78%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HLP ha avuto una variazione del -2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.01 e ad un massimo di 1.10.
Segui le dinamiche di Hongli Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.01 1.10
Intervallo Annuale
0.61 1.82
- Chiusura Precedente
- 1.08
- Apertura
- 1.05
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Minimo
- 1.01
- Massimo
- 1.10
- Volume
- 222
- Variazione giornaliera
- -2.78%
- Variazione Mensile
- 47.89%
- Variazione Semestrale
- -17.97%
- Variazione Annuale
- -33.96%
21 settembre, domenica