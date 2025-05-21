Währungen / HLP
HLP: Hongli Group Inc
1.06 USD 0.02 (1.85%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HLP hat sich für heute um -1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.04 bis zu einem Hoch von 1.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hongli Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.04 1.10
Jahresspanne
0.61 1.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.08
- Eröffnung
- 1.05
- Bid
- 1.06
- Ask
- 1.36
- Tief
- 1.04
- Hoch
- 1.10
- Volumen
- 170
- Tagesänderung
- -1.85%
- Monatsänderung
- 49.30%
- 6-Monatsänderung
- -17.19%
- Jahresänderung
- -33.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K