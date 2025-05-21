KurseKategorien
Währungen / HLP
HLP: Hongli Group Inc

1.06 USD 0.02 (1.85%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HLP hat sich für heute um -1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.04 bis zu einem Hoch von 1.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hongli Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.04 1.10
Jahresspanne
0.61 1.82
Vorheriger Schlusskurs
1.08
Eröffnung
1.05
Bid
1.06
Ask
1.36
Tief
1.04
Hoch
1.10
Volumen
170
Tagesänderung
-1.85%
Monatsänderung
49.30%
6-Monatsänderung
-17.19%
Jahresänderung
-33.33%
