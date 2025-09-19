クォートセクション
通貨 / HCMT
HCMT: Direxion Shares ETF Trust Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF

36.84 USD 0.52 (1.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HCMTの今日の為替レートは、1.43%変化しました。日中、通貨は1あたり36.75の安値と37.02の高値で取引されました。

Direxion Shares ETF Trust Direxion HCM Tactical Enhanced US ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
36.75 37.02
1年のレンジ
24.58 39.51
以前の終値
36.32
始値
36.75
買値
36.84
買値
37.14
安値
36.75
高値
37.02
出来高
52
1日の変化
1.43%
1ヶ月の変化
10.20%
6ヶ月の変化
22.03%
1年の変化
5.74%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K