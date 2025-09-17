Валюты / HCMT
HCMT: Direxion Shares ETF Trust Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
36.43 USD 0.09 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HCMT за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.36, а максимальная — 36.48.
Следите за динамикой Direxion Shares ETF Trust Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
36.36 36.48
Годовой диапазон
24.58 39.51
- Предыдущее закрытие
- 36.52
- Open
- 36.38
- Bid
- 36.43
- Ask
- 36.73
- Low
- 36.36
- High
- 36.48
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 8.97%
- 6-месячное изменение
- 20.67%
- Годовое изменение
- 4.56%
