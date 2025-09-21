Valute / HCMT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HCMT: Direxion Shares ETF Trust Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
37.31 USD 0.47 (1.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HCMT ha avuto una variazione del 1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.93 e ad un massimo di 37.31.
Segui le dinamiche di Direxion Shares ETF Trust Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
36.93 37.31
Intervallo Annuale
24.58 39.51
- Chiusura Precedente
- 36.84
- Apertura
- 37.03
- Bid
- 37.31
- Ask
- 37.61
- Minimo
- 36.93
- Massimo
- 37.31
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- 1.28%
- Variazione Mensile
- 11.61%
- Variazione Semestrale
- 23.58%
- Variazione Annuale
- 7.09%
21 settembre, domenica