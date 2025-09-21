QuotazioniSezioni
HCMT
HCMT: Direxion Shares ETF Trust Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF

37.31 USD 0.47 (1.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HCMT ha avuto una variazione del 1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.93 e ad un massimo di 37.31.

Segui le dinamiche di Direxion Shares ETF Trust Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
36.93 37.31
Intervallo Annuale
24.58 39.51
Chiusura Precedente
36.84
Apertura
37.03
Bid
37.31
Ask
37.61
Minimo
36.93
Massimo
37.31
Volume
51
Variazione giornaliera
1.28%
Variazione Mensile
11.61%
Variazione Semestrale
23.58%
Variazione Annuale
7.09%
21 settembre, domenica