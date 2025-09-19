Der Wechselkurs von HCMT hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.93 bis zu einem Hoch von 37.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Shares ETF Trust Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.