HCMT: Direxion Shares ETF Trust Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF

37.12 USD 0.28 (0.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HCMT hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.93 bis zu einem Hoch von 37.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Shares ETF Trust Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
36.93 37.14
Jahresspanne
24.58 39.51
Vorheriger Schlusskurs
36.84
Eröffnung
37.03
Bid
37.12
Ask
37.42
Tief
36.93
Hoch
37.14
Volumen
27
Tagesänderung
0.76%
Monatsänderung
11.04%
6-Monatsänderung
22.95%
Jahresänderung
6.54%
