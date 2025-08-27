クォートセクション
通貨 / GRPM
株に戻る

GRPM: Invesco S&P MidCap 400? GARP ETF

122.55 USD 2.11 (1.75%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GRPMの今日の為替レートは、1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり121.29の安値と122.61の高値で取引されました。

Invesco S&P MidCap 400? GARP ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GRPM News

1日のレンジ
121.29 122.61
1年のレンジ
89.15 127.48
以前の終値
120.44
始値
121.29
買値
122.55
買値
122.85
安値
121.29
高値
122.61
出来高
24
1日の変化
1.75%
1ヶ月の変化
4.32%
6ヶ月の変化
17.21%
1年の変化
5.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K