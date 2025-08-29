CotationsSections
Devises / GRPM
GRPM: Invesco S&P MidCap 400? GARP ETF

121.56 USD 0.99 (0.81%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GRPM a changé de -0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 121.29 et à un maximum de 122.57.

Suivez la dynamique Invesco S&P MidCap 400? GARP ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
121.29 122.57
Range Annuel
89.15 127.48
Clôture Précédente
122.55
Ouverture
122.57
Bid
121.56
Ask
121.86
Plus Bas
121.29
Plus Haut
122.57
Volume
18
Changement quotidien
-0.81%
Changement Mensuel
3.47%
Changement à 6 Mois
16.26%
Changement Annuel
4.97%
