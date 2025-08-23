Валюты / GRPM
GRPM: Invesco S&P MidCap 400? GARP ETF
119.82 USD 0.38 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRPM за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 119.46, а максимальная — 120.08.
Следите за динамикой Invesco S&P MidCap 400? GARP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GRPM
Дневной диапазон
119.46 120.08
Годовой диапазон
89.15 127.48
- Предыдущее закрытие
- 120.20
- Open
- 119.91
- Bid
- 119.82
- Ask
- 120.12
- Low
- 119.46
- High
- 120.08
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 1.99%
- 6-месячное изменение
- 14.59%
- Годовое изменение
- 3.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.