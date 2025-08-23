КотировкиРазделы
Валюты / GRPM
Назад в Рынок акций США

GRPM: Invesco S&P MidCap 400? GARP ETF

119.82 USD 0.38 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GRPM за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 119.46, а максимальная — 120.08.

Следите за динамикой Invesco S&P MidCap 400? GARP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GRPM

Дневной диапазон
119.46 120.08
Годовой диапазон
89.15 127.48
Предыдущее закрытие
120.20
Open
119.91
Bid
119.82
Ask
120.12
Low
119.46
High
120.08
Объем
16
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
1.99%
6-месячное изменение
14.59%
Годовое изменение
3.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.