クォートセクション
通貨 / GLOP-PA
株に戻る

GLOP-PA: GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpet

25.95 USD 0.16 (0.62%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GLOP-PAの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり25.84の安値と25.95の高値で取引されました。

GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpetダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
25.84 25.95
1年のレンジ
25.10 26.20
以前の終値
25.79
始値
25.84
買値
25.95
買値
26.25
安値
25.84
高値
25.95
出来高
4
1日の変化
0.62%
1ヶ月の変化
0.08%
6ヶ月の変化
2.98%
1年の変化
2.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K