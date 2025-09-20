시세섹션
통화 / GLOP-PA
주식로 돌아가기

GLOP-PA: GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpet

25.87 USD 0.08 (0.31%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GLOP-PA 환율이 오늘 -0.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.87이고 고가는 25.90이었습니다.

GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpet 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
25.87 25.90
년간 변동
25.10 26.20
이전 종가
25.95
시가
25.90
Bid
25.87
Ask
26.17
저가
25.87
고가
25.90
볼륨
3
일일 변동
-0.31%
월 변동
-0.23%
6개월 변동
2.66%
년간 변동율
2.66%
20 9월, 토요일