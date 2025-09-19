Währungen / GLOP-PA
GLOP-PA: GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpet
25.95 USD 0.16 (0.62%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLOP-PA hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.84 bis zu einem Hoch von 25.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpet-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.84 25.95
Jahresspanne
25.10 26.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.79
- Eröffnung
- 25.84
- Bid
- 25.95
- Ask
- 26.25
- Tief
- 25.84
- Hoch
- 25.95
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.62%
- Monatsänderung
- 0.08%
- 6-Monatsänderung
- 2.98%
- Jahresänderung
- 2.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K