GLOP-PA: GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpet

25.95 USD 0.16 (0.62%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GLOP-PA hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.84 bis zu einem Hoch von 25.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpet-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
25.84 25.95
Jahresspanne
25.10 26.20
Vorheriger Schlusskurs
25.79
Eröffnung
25.84
Bid
25.95
Ask
26.25
Tief
25.84
Hoch
25.95
Volumen
4
Tagesänderung
0.62%
Monatsänderung
0.08%
6-Monatsänderung
2.98%
Jahresänderung
2.98%
