QuotazioniSezioni
Valute / GLOP-PA
Tornare a Azioni

GLOP-PA: GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpet

25.87 USD 0.08 (0.31%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GLOP-PA ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.87 e ad un massimo di 25.90.

Segui le dinamiche di GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpet. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
25.87 25.90
Intervallo Annuale
25.10 26.20
Chiusura Precedente
25.95
Apertura
25.90
Bid
25.87
Ask
26.17
Minimo
25.87
Massimo
25.90
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.31%
Variazione Mensile
-0.23%
Variazione Semestrale
2.66%
Variazione Annuale
2.66%
20 settembre, sabato