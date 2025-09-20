Valute / GLOP-PA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GLOP-PA: GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpet
25.87 USD 0.08 (0.31%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLOP-PA ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.87 e ad un massimo di 25.90.
Segui le dinamiche di GasLog Partners LP 8.625% Series A Cumulative Redeemable Perpet. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.87 25.90
Intervallo Annuale
25.10 26.20
- Chiusura Precedente
- 25.95
- Apertura
- 25.90
- Bid
- 25.87
- Ask
- 26.17
- Minimo
- 25.87
- Massimo
- 25.90
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.31%
- Variazione Mensile
- -0.23%
- Variazione Semestrale
- 2.66%
- Variazione Annuale
- 2.66%
20 settembre, sabato