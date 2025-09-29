クォートセクション
通貨 / GECCI
GECCI: Great Elm Capital Corp.

25.31 USD 0.15 (0.59%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GECCIの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり25.30の安値と25.40の高値で取引されました。

Great Elm Capital Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GECCI株の現在の価格は？

Great Elm Capital Corp.の株価は本日25.31です。-0.59%内で取引され、前日の終値は25.46、取引量は4に達しました。GECCIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Great Elm Capital Corp.の株は配当を出しますか？

Great Elm Capital Corp.の現在の価格は25.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.47%やUSDにも注目します。GECCIの動きはライブチャートで確認できます。

GECCI株を買う方法は？

Great Elm Capital Corp.の株は現在25.31で購入可能です。注文は通常25.31または25.61付近で行われ、4や0.04%が市場の動きを示します。GECCIの最新情報はライブチャートで確認できます。

GECCI株に投資する方法は？

Great Elm Capital Corp.への投資では、年間の値幅24.75 - 25.72と現在の25.31を考慮します。注文は多くの場合25.31や25.61で行われる前に、-1.29%や-0.16%と比較されます。GECCIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Great Elm Capital Corp.の株の最高値は？

Great Elm Capital Corp.の過去1年の最高値は25.72でした。24.75 - 25.72内で株価は大きく変動し、25.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Great Elm Capital Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Great Elm Capital Corp.の株の最低値は？

Great Elm Capital Corp.(GECCI)の年間最安値は24.75でした。現在の25.31や24.75 - 25.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GECCIの動きはライブチャートで確認できます。

GECCIの株式分割はいつ行われましたか？

Great Elm Capital Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.46、-0.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.30 25.40
1年のレンジ
24.75 25.72
以前の終値
25.46
始値
25.30
買値
25.31
買値
25.61
安値
25.30
高値
25.40
出来高
4
1日の変化
-0.59%
1ヶ月の変化
-1.29%
6ヶ月の変化
-0.16%
1年の変化
-0.47%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待