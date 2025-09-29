- 概要
GECCI: Great Elm Capital Corp.
GECCIの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり25.30の安値と25.40の高値で取引されました。
Great Elm Capital Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GECCI株の現在の価格は？
Great Elm Capital Corp.の株価は本日25.31です。-0.59%内で取引され、前日の終値は25.46、取引量は4に達しました。GECCIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Great Elm Capital Corp.の株は配当を出しますか？
Great Elm Capital Corp.の現在の価格は25.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.47%やUSDにも注目します。GECCIの動きはライブチャートで確認できます。
GECCI株を買う方法は？
Great Elm Capital Corp.の株は現在25.31で購入可能です。注文は通常25.31または25.61付近で行われ、4や0.04%が市場の動きを示します。GECCIの最新情報はライブチャートで確認できます。
GECCI株に投資する方法は？
Great Elm Capital Corp.への投資では、年間の値幅24.75 - 25.72と現在の25.31を考慮します。注文は多くの場合25.31や25.61で行われる前に、-1.29%や-0.16%と比較されます。GECCIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Great Elm Capital Corp.の株の最高値は？
Great Elm Capital Corp.の過去1年の最高値は25.72でした。24.75 - 25.72内で株価は大きく変動し、25.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Great Elm Capital Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Great Elm Capital Corp.の株の最低値は？
Great Elm Capital Corp.(GECCI)の年間最安値は24.75でした。現在の25.31や24.75 - 25.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GECCIの動きはライブチャートで確認できます。
GECCIの株式分割はいつ行われましたか？
Great Elm Capital Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.46、-0.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.46
- 始値
- 25.30
- 買値
- 25.31
- 買値
- 25.61
- 安値
- 25.30
- 高値
- 25.40
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.59%
- 1ヶ月の変化
- -1.29%
- 6ヶ月の変化
- -0.16%
- 1年の変化
- -0.47%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前