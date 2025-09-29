- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GECCI: Great Elm Capital Corp.
Курс GECCI за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.30, а максимальная — 25.40.
Следите за динамикой Great Elm Capital Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GECCI сегодня?
Great Elm Capital Corp. (GECCI) сегодня оценивается на уровне 25.31. Инструмент торгуется в пределах -0.59%, вчерашнее закрытие составило 25.46, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GECCI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Great Elm Capital Corp.?
Great Elm Capital Corp. в настоящее время оценивается в 25.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.47% и USD. Отслеживайте движения GECCI на графике в реальном времени.
Как купить акции GECCI?
Вы можете купить акции Great Elm Capital Corp. (GECCI) по текущей цене 25.31. Ордера обычно размещаются около 25.31 или 25.61, тогда как 4 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GECCI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GECCI?
Инвестирование в Great Elm Capital Corp. предполагает учет годового диапазона 24.75 - 25.72 и текущей цены 25.31. Многие сравнивают -1.29% и -0.16% перед размещением ордеров на 25.31 или 25.61. Изучайте ежедневные изменения цены GECCI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Great Elm Capital Corp.?
Самая высокая цена Great Elm Capital Corp. (GECCI) за последний год составила 25.72. Акции заметно колебались в пределах 24.75 - 25.72, сравнение с 25.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Great Elm Capital Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Great Elm Capital Corp.?
Самая низкая цена Great Elm Capital Corp. (GECCI) за год составила 24.75. Сравнение с текущими 25.31 и 24.75 - 25.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GECCI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GECCI?
В прошлом Great Elm Capital Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.46 и -0.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.46
- Open
- 25.30
- Bid
- 25.31
- Ask
- 25.61
- Low
- 25.30
- High
- 25.40
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- -1.29%
- 6-месячное изменение
- -0.16%
- Годовое изменение
- -0.47%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%