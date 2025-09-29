КотировкиРазделы
Валюты / GECCI
Назад в Рынок акций США

GECCI: Great Elm Capital Corp.

25.31 USD 0.15 (0.59%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GECCI за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.30, а максимальная — 25.40.

Следите за динамикой Great Elm Capital Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GECCI сегодня?

Great Elm Capital Corp. (GECCI) сегодня оценивается на уровне 25.31. Инструмент торгуется в пределах -0.59%, вчерашнее закрытие составило 25.46, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GECCI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Great Elm Capital Corp.?

Great Elm Capital Corp. в настоящее время оценивается в 25.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.47% и USD. Отслеживайте движения GECCI на графике в реальном времени.

Как купить акции GECCI?

Вы можете купить акции Great Elm Capital Corp. (GECCI) по текущей цене 25.31. Ордера обычно размещаются около 25.31 или 25.61, тогда как 4 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GECCI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GECCI?

Инвестирование в Great Elm Capital Corp. предполагает учет годового диапазона 24.75 - 25.72 и текущей цены 25.31. Многие сравнивают -1.29% и -0.16% перед размещением ордеров на 25.31 или 25.61. Изучайте ежедневные изменения цены GECCI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Great Elm Capital Corp.?

Самая высокая цена Great Elm Capital Corp. (GECCI) за последний год составила 25.72. Акции заметно колебались в пределах 24.75 - 25.72, сравнение с 25.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Great Elm Capital Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Great Elm Capital Corp.?

Самая низкая цена Great Elm Capital Corp. (GECCI) за год составила 24.75. Сравнение с текущими 25.31 и 24.75 - 25.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GECCI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GECCI?

В прошлом Great Elm Capital Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.46 и -0.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.30 25.40
Годовой диапазон
24.75 25.72
Предыдущее закрытие
25.46
Open
25.30
Bid
25.31
Ask
25.61
Low
25.30
High
25.40
Объем
4
Дневное изменение
-0.59%
Месячное изменение
-1.29%
6-месячное изменение
-0.16%
Годовое изменение
-0.47%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.