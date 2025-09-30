- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GECCI: Great Elm Capital Corp.
Le taux de change de GECCI a changé de -0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.30 et à un maximum de 25.40.
Suivez la dynamique Great Elm Capital Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GECCI aujourd'hui ?
L'action Great Elm Capital Corp. est cotée à 25.31 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.59%, a clôturé hier à 25.46 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de GECCI présente ces mises à jour.
L'action Great Elm Capital Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Great Elm Capital Corp. est actuellement valorisé à 25.31. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.47% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GECCI.
Comment acheter des actions GECCI ?
Vous pouvez acheter des actions Great Elm Capital Corp. au cours actuel de 25.31. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.31 ou de 25.61, le 4 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GECCI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GECCI ?
Investir dans Great Elm Capital Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.75 - 25.72 et le prix actuel 25.31. Beaucoup comparent -1.29% et -0.16% avant de passer des ordres à 25.31 ou 25.61. Consultez le graphique du cours de GECCI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Great Elm Capital Corp. ?
Le cours le plus élevé de Great Elm Capital Corp. l'année dernière était 25.72. Au cours de 24.75 - 25.72, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Great Elm Capital Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Great Elm Capital Corp. ?
Le cours le plus bas de Great Elm Capital Corp. (GECCI) sur l'année a été 24.75. Sa comparaison avec 25.31 et 24.75 - 25.72 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GECCI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GECCI a-t-elle été divisée ?
Great Elm Capital Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.46 et -0.47% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.46
- Ouverture
- 25.30
- Bid
- 25.31
- Ask
- 25.61
- Plus Bas
- 25.30
- Plus Haut
- 25.40
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.59%
- Changement Mensuel
- -1.29%
- Changement à 6 Mois
- -0.16%
- Changement Annuel
- -0.47%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4