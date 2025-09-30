- Übersicht
GECCI: Great Elm Capital Corp.
Der Wechselkurs von GECCI hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.30 bis zu einem Hoch von 25.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Great Elm Capital Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GECCI heute?
Die Aktie von Great Elm Capital Corp. (GECCI) notiert heute bei 25.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.59% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.46 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von GECCI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GECCI Dividenden?
Great Elm Capital Corp. wird derzeit mit 25.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GECCI zu verfolgen.
Wie kaufe ich GECCI-Aktien?
Sie können Aktien von Great Elm Capital Corp. (GECCI) zum aktuellen Kurs von 25.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.31 oder 25.61 platziert, während 4 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GECCI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GECCI-Aktien?
Bei einer Investition in Great Elm Capital Corp. müssen die jährliche Spanne 24.75 - 25.72 und der aktuelle Kurs 25.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.29% und -0.16%, bevor sie Orders zu 25.31 oder 25.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GECCI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Great Elm Capital Corp.?
Der höchste Kurs von Great Elm Capital Corp. (GECCI) im vergangenen Jahr lag bei 25.72. Innerhalb von 24.75 - 25.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Great Elm Capital Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Great Elm Capital Corp.?
Der niedrigste Kurs von Great Elm Capital Corp. (GECCI) im Laufe des Jahres betrug 24.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.31 und der Spanne 24.75 - 25.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GECCI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GECCI statt?
Great Elm Capital Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.46 und -0.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.46
- Eröffnung
- 25.30
- Bid
- 25.31
- Ask
- 25.61
- Tief
- 25.30
- Hoch
- 25.40
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.59%
- Monatsänderung
- -1.29%
- 6-Monatsänderung
- -0.16%
- Jahresänderung
- -0.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4