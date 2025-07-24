クォートセクション
FRMEP: First Merchants Corporation - Depository Shares, each represent

25.67 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FRMEPの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.67の安値と25.67の高値で取引されました。

First Merchants Corporation - Depository Shares, each representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.67 25.67
1年のレンジ
24.45 26.00
以前の終値
25.68
始値
25.67
買値
25.67
買値
25.97
安値
25.67
高値
25.67
出来高
1
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
-0.31%
6ヶ月の変化
0.67%
1年の変化
0.79%
