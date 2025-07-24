Währungen / FRMEP
FRMEP: First Merchants Corporation - Depository Shares, each represent
25.67 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FRMEP hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.67 bis zu einem Hoch von 25.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Merchants Corporation - Depository Shares, each represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.67 25.67
Jahresspanne
24.45 26.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.68
- Eröffnung
- 25.67
- Bid
- 25.67
- Ask
- 25.97
- Tief
- 25.67
- Hoch
- 25.67
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- -0.31%
- 6-Monatsänderung
- 0.67%
- Jahresänderung
- 0.79%
