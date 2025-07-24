КотировкиРазделы
FRMEP: First Merchants Corporation - Depository Shares, each represent

25.68 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FRMEP за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.68, а максимальная — 25.68.

Следите за динамикой First Merchants Corporation - Depository Shares, each represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
25.68 25.68
Годовой диапазон
24.45 26.00
Предыдущее закрытие
25.69
Open
25.68
Bid
25.68
Ask
25.98
Low
25.68
High
25.68
Объем
1
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
-0.27%
6-месячное изменение
0.71%
Годовое изменение
0.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.