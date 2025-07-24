Валюты / FRMEP
FRMEP: First Merchants Corporation - Depository Shares, each represent
25.68 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRMEP за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.68, а максимальная — 25.68.
Следите за динамикой First Merchants Corporation - Depository Shares, each represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.68 25.68
Годовой диапазон
24.45 26.00
- Предыдущее закрытие
- 25.69
- Open
- 25.68
- Bid
- 25.68
- Ask
- 25.98
- Low
- 25.68
- High
- 25.68
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- -0.27%
- 6-месячное изменение
- 0.71%
- Годовое изменение
- 0.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.