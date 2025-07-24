QuotazioniSezioni
FRMEP: First Merchants Corporation - Depository Shares, each represent

25.63 USD 0.04 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FRMEP ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.63 e ad un massimo di 25.63.

Segui le dinamiche di First Merchants Corporation - Depository Shares, each represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.63 25.63
Intervallo Annuale
24.45 26.00
Chiusura Precedente
25.67
Apertura
25.63
Bid
25.63
Ask
25.93
Minimo
25.63
Massimo
25.63
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.16%
Variazione Mensile
-0.47%
Variazione Semestrale
0.51%
Variazione Annuale
0.63%
