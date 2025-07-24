Valute / FRMEP
FRMEP: First Merchants Corporation - Depository Shares, each represent
25.63 USD 0.04 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FRMEP ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.63 e ad un massimo di 25.63.
Segui le dinamiche di First Merchants Corporation - Depository Shares, each represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.63 25.63
Intervallo Annuale
24.45 26.00
- Chiusura Precedente
- 25.67
- Apertura
- 25.63
- Bid
- 25.63
- Ask
- 25.93
- Minimo
- 25.63
- Massimo
- 25.63
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- -0.47%
- Variazione Semestrale
- 0.51%
- Variazione Annuale
- 0.63%
20 settembre, sabato