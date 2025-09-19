クォートセクション
通貨 / FMSTW
FMSTW: Foremost Lithium Resource & Technology Ltd - Warrant

0.4394 USD 0.0197 (4.69%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FMSTWの今日の為替レートは、4.69%変化しました。日中、通貨は1あたり0.4000の安値と0.4395の高値で取引されました。

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
0.4000 0.4395
1年のレンジ
0.0381 1.0200
以前の終値
0.4197
始値
0.4120
買値
0.4394
買値
0.4424
安値
0.4000
高値
0.4395
出来高
35
1日の変化
4.69%
1ヶ月の変化
9.71%
6ヶ月の変化
213.86%
1年の変化
37.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K