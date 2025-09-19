KurseKategorien
Währungen / FMSTW
Zurück zum Aktien

FMSTW: Foremost Lithium Resource & Technology Ltd - Warrant

0.4100 USD 0.0294 (6.69%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FMSTW hat sich für heute um -6.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4099 bis zu einem Hoch von 0.5101 gehandelt.

Verfolgen Sie die Foremost Lithium Resource & Technology Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.4099 0.5101
Jahresspanne
0.0381 1.0200
Vorheriger Schlusskurs
0.4394
Eröffnung
0.4399
Bid
0.4100
Ask
0.4130
Tief
0.4099
Hoch
0.5101
Volumen
18
Tagesänderung
-6.69%
Monatsänderung
2.37%
6-Monatsänderung
192.86%
Jahresänderung
28.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K