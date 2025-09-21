Valute / FMSTW
FMSTW: Foremost Lithium Resource & Technology Ltd - Warrant
0.4100 USD 0.0294 (6.69%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FMSTW ha avuto una variazione del -6.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4099 e ad un massimo di 0.5101.
Segui le dinamiche di Foremost Lithium Resource & Technology Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.4099 0.5101
Intervallo Annuale
0.0381 1.0200
- Chiusura Precedente
- 0.4394
- Apertura
- 0.4399
- Bid
- 0.4100
- Ask
- 0.4130
- Minimo
- 0.4099
- Massimo
- 0.5101
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- -6.69%
- Variazione Mensile
- 2.37%
- Variazione Semestrale
- 192.86%
- Variazione Annuale
- 28.13%
21 settembre, domenica