QuotazioniSezioni
Valute / FMSTW
Tornare a Azioni

FMSTW: Foremost Lithium Resource & Technology Ltd - Warrant

0.4100 USD 0.0294 (6.69%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FMSTW ha avuto una variazione del -6.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4099 e ad un massimo di 0.5101.

Segui le dinamiche di Foremost Lithium Resource & Technology Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.4099 0.5101
Intervallo Annuale
0.0381 1.0200
Chiusura Precedente
0.4394
Apertura
0.4399
Bid
0.4100
Ask
0.4130
Minimo
0.4099
Massimo
0.5101
Volume
18
Variazione giornaliera
-6.69%
Variazione Mensile
2.37%
Variazione Semestrale
192.86%
Variazione Annuale
28.13%
21 settembre, domenica