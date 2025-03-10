クォートセクション
通貨 / EMP
株に戻る

EMP: Entergy Mississippi, LLC First Mortgage Bonds, 4.90% Series Due

22.44 USD 0.02 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMPの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり22.34の安値と22.45の高値で取引されました。

Entergy Mississippi, LLC First Mortgage Bonds, 4.90% Series Dueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMP News

1日のレンジ
22.34 22.45
1年のレンジ
20.01 23.60
以前の終値
22.42
始値
22.41
買値
22.44
買値
22.74
安値
22.34
高値
22.45
出来高
25
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
4.71%
6ヶ月の変化
8.51%
1年の変化
-2.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K