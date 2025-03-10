Валюты / EMP
EMP: Entergy Mississippi, LLC First Mortgage Bonds, 4.90% Series Due
22.35 USD 0.10 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EMP за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.34, а максимальная — 22.46.
Следите за динамикой Entergy Mississippi, LLC First Mortgage Bonds, 4.90% Series Due. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.34 22.46
Годовой диапазон
20.01 23.60
- Предыдущее закрытие
- 22.45
- Open
- 22.40
- Bid
- 22.35
- Ask
- 22.65
- Low
- 22.34
- High
- 22.46
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 4.29%
- 6-месячное изменение
- 8.08%
- Годовое изменение
- -2.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.