EMP: Entergy Mississippi, LLC First Mortgage Bonds, 4.90% Series Due

22.35 USD 0.10 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EMP за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.34, а максимальная — 22.46.

Следите за динамикой Entergy Mississippi, LLC First Mortgage Bonds, 4.90% Series Due. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.34 22.46
Годовой диапазон
20.01 23.60
Предыдущее закрытие
22.45
Open
22.40
Bid
22.35
Ask
22.65
Low
22.34
High
22.46
Объем
59
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
4.29%
6-месячное изменение
8.08%
Годовое изменение
-2.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.