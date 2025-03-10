Valute / EMP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EMP: Entergy Mississippi, LLC First Mortgage Bonds, 4.90% Series Due
22.45 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EMP ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.32 e ad un massimo di 22.45.
Segui le dinamiche di Entergy Mississippi, LLC First Mortgage Bonds, 4.90% Series Due. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
22.32 22.45
Intervallo Annuale
20.01 23.60
- Chiusura Precedente
- 22.44
- Apertura
- 22.39
- Bid
- 22.45
- Ask
- 22.75
- Minimo
- 22.32
- Massimo
- 22.45
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 4.76%
- Variazione Semestrale
- 8.56%
- Variazione Annuale
- -2.14%
20 settembre, sabato