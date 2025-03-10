Währungen / EMP
EMP: Entergy Mississippi, LLC First Mortgage Bonds, 4.90% Series Due
22.44 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EMP hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.34 bis zu einem Hoch von 22.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Entergy Mississippi, LLC First Mortgage Bonds, 4.90% Series Due-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.
Tagesspanne
22.34 22.45
Jahresspanne
20.01 23.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.42
- Eröffnung
- 22.41
- Bid
- 22.44
- Ask
- 22.74
- Tief
- 22.34
- Hoch
- 22.45
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 4.71%
- 6-Monatsänderung
- 8.51%
- Jahresänderung
- -2.18%
